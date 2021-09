Fermée depuis 40 ans l’école de Moncale rouvre ses portes

Ils sont dix-sept élèves de maternelles en ce vendredi matin de septembre, à attendre que le clocher sonne les neuf coups annonçant le début de la journée de classe, et sacralisant l’ouverture officielle de l’école maternelle di U Mucale. Un moment émouvant pour les parents qui laisse leur enfant pour la première fois entre les mains de l’éducation nationale, et pour les habitants qui n’ont pas vu d’écoliers inscrits sur la commune, depuis quarante.



À l’origine de cette initiative, la nouvelle mandature en fonction depuis les dernières élections municipales. Une nécessité pour le jeune maire Jean-Baptiste Filippi : « Il y a beaucoup d’enfants au village, et souvent les nouveaux arrivant me demandaient s’il y avait une école pour inscrire leurs enfants. La demande venait des habitants, ce qui est très bien. Pour nous à la Mairie, cela faisait totalement sens. J’ai donc d’abord appelé Pierre Guidoni, le maire de Calenzana pour être cerain que cela convienne. Il n’a pas vu de problème, nous travaillons en confiance. Ensuite nous avons contacté l’Académie qui a donné son feu vert puisqu’il n’y aurait pas d’impact sur Calvi et Calenzana. Elle nous a expliqué les différentes conditions. Cela a été long ! Il a fallu effectuer des travaux, remettre aux normes … Et finalement, nous y voilà ! ».



Devant le portail de l’école, Madame Coli, inspectrice de l’éducation nationale, le maire et a Maestra, mademoiselle Keyser, accueillent les petites et moyennes sections, seules classes ouvertes à ce jour. Par petits groupes, les enfants entrent, accompagnés par leurs parents, sans trop de larmes pour un premier jour d’école. C’est le début d’une nouvelle aventure que le Maire et son équipe espèrent voir grandir avec l’ouverture d’autres classes dans les deux ans à venir.



L’école actuelle est une solution intermédiaire avant d’intégrer un bâtiment plus grand avec des espaces d’avantage ouverts sur l’extérieur. Quant à la cantine, elle se situe dans l’ancien bar de Moncale, en contre bas de l’école, approvisionnée par le traiteur du Spar l’Acapulco.



L’école a pu être inaugurée le soir même en présence notamment de l’équipe municipale, accompagnée par Jean-Félix Acquaviva, député de la Haute Corse, Angèle Bastiani, mairesse de l’Ile Rousse et présidente de l'Agence du Tourisme de la Corse, qui a salué Jean-Baptiste Filippi pour avoir ouvert une école si rapidement, Florent Farge Sous-Préfet de Haute Corse, Madame Coli et le directeur académique de l’éducation nationale en Corse, Bruno Benazech. Ce dernier a déclaré : « C’est notre devoir d’accompagner la création d’écoles en milieu rural. Nous nous réjouissons de l’ouverture de celle de Moncale, qui bénéficie d’ailleurs d’une enseignante bilingue, c’est une très bonne chose. Nous serons derrière vous, nous suivrons avec la création d’emplois à mesure de l’arrivée des élèves. ». Le mot de la fin est pour le député : « L’ouverture d’une école, c’est de la vie et la revitalisation d’un territoire ».



A Moncale, il semble bien qu’avec un peu de volonté politique, tout est possible.