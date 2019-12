Femu a Corsica après l'attentat de Bonifacio : "Seule la démocratie, comme méthode et comme objectif…"

"L'Etat, par son refus du dialogue et par son mépris du fait démocratique tel qu'il s'est exprimé massivement et à plusieurs reprises dans les urnes, porte une responsabilité majeure dans l'aggravation, depuis plusieurs mois, de la situation d'ensemble dans l'île. Une situation d'ensemble qui possède encore, à l'évidence, un potentiel de dégradation inquiétant dans de nombreux domaines. Il y a donc urgence à mettre un terme à une spirale dangereuse, qui ne pourrait que constituer une régression pour notre pays. Tous les nationalistes ont, à cet égard, un rôle majeur à jouer et une responsabilité historique à assumer. D'abord avoir la lucidité d'éviter le piège tendu par celles et ceux qui, à Paris, refusent de tirer les leçons du message clair envoyé par les Corses lors des derniers scrutins et souhaitent réactiver des mécanismes et des logiques d'affrontement, y compris internes à la société insulaire, dont la Corse ne veut plus.

Ensuite de faire le choix de s'impliquer dans l'élargissement et le renforcement du camp de celles et ceux qui, citoyens de cette terre et de ce peuple, veulent construire un présent et un avenir de paix, de liberté et d'émancipation, avec un peuple reconnu dans ses droits et respecté dans ses choix.

C'est ce chemin, couplant de façon indissociable émancipation et démocratie, que nous avons le devoir de construire et de proposer à tous les Corses, et particulièrement à notre jeunesse. C'est ce chemin qui est le seul qui nous permettra de contraindre l'Etat à reconnaître et prendre en compte la dimension politique et historique de la question corse. Femu a Corsica continuera, avec foi et détermination, à militer et à s'engager pour atteindre ces objectifs."