Felicetu : incendie maîtrisé, un forestier-sapeur blessé

C.-V. M le Mardi 4 Août 2020 à 16:58

Le feu de Felicetu, qui a ravagé 30 hectares, a été maîtrisé par les services de secours dans le courant de la journée de ce mardi 4 août 2020. Mais pour ce faire il aura fallu engager d'impressionnants moyens avec les Canadair, le Puma 20 et le HBE qui ont procédé à plusieurs largages entre Felicetu et Muru. De nombreux personnels ont également travaillé au sol pour tenter de juguler l'incendie ce qui était pratiquement chose faite en milieu d'après-midi de ce mardi.

Le site est resté malgré tout sur surveillance et au-delà des 30 hectares parcourus par les flammes, le SIS 2B faisait d'un homme blessé parmi les sauveteurs : il s'agit d'un forestier-sapeur de 45 ans qui, brûlé à un pied, a été évacué et admis au centre hospitalier de Calvi.

