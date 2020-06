Fédération des guides diplômés de Corse : une action citoyenne au service de l'ile

Acteurs de terrain, les guides évoluent sur l’ensemble du territoire, depuis le littoral jusqu’aux sommets des montagnes. Que ce soit à pied dans les ruelles d’un centre historique, en car entre deux citadelles ou sur un sentier de randonnée, les guides ouvrent le chemin pour emmener visiteurs et curieux au cœur de la Corse et de ses trésors.

Les arrêts sont multiples et les étapes sont nombreuses pour révéler toute la beauté de ce que notre île a à offrir. Nous devons tout à la nature, et à chaque occasion, nous sensibilisons le plus grand nombre au devoir de la respecter et de la préserver.

Nous sortons prudemment d’une période éprouvante, parfois même traumatisante, pour tenter de nous remettre sur pieds et aborder cette fameuse « saison » qui ne ressemblera à aucune autre. Nous nous apprêtons à accueillir les premiers flux touristiques, et savoir accueillir ne commencerait-il pas par aider notre nature à se débarrasser de ce que certains ont cru bon de lui abandonner ?

Parce que nous sommes soucieux de notre terre et que nous valorisons la Corse auprès de nombreux publics, la Fédération des Guides Diplômés de Corse a décidé d’organiser une action de nettoyage le dimanche 21 juin au matin.

Symbolique, cette action sera collaborative. A notre invitation, la FFME (Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade) en la personne de Paul-André Acquaviva et le SNAM section Corse (Syndicat National des Accompagnateurs Montagne) en la personne de Claude Castellani nous rejoindront avec leurs équipes. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir compter sur leur soutien.

Trois sites ont été retenus :

- Plage de la Parata en collaboration avec l’équipe du Grand Site, avec Mme Moscato Laguardia en référente sur place (06 75 60 62 04), RV à 9h devant la maison de site

- L’Agriate, sur la D81, au niveau de l’aire d’arrêt peu après l’embranchement de Bocca di Petraiolu, avec M. Franck Angeli en référent sur place (06 23 01 28 99), RV à 8h30 sur place

- Les Bergeries de Capanelle (Niolu) avec la reconstruction d’un toit fait en « scandule » avec

M. Paul-André Acquaviva en référent sur place (06 22 50 70 29), RV à 8h à Popaghja