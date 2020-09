Fête du Sport : annulation de l’édition 2020 à Bastia

La Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) a le regret de vous informer que l’édition 2020 de la Fête du Sport, initialement prévue les 12 et 13 septembre prochains, ne pourra être maintenue.

Compte tenu des différentes contraintes et limitations nécessaires à la sécurisation sanitaire de cet évènement et des incertitudes quant à l’évolution de la situation, nous ne serons pas en mesure de proposer aux visiteurs le programme attractif et le cadre convivial qui, depuis plusieurs années, contribuent à son succès*.

Nous avons fait part de l’annulation aux 80 clubs et associations qui permettent chaque année à des milliers de visiteurs de découvrir de nombreuses disciplines sportives. Nous comprenons et partageons leur déception.

Conscients que ces acteurs indispensables de la vie sportive et de la cohésion sociale se voient ainsi privés d’un événement essentiel de promotion de leurs disciplines et de collecte d’adhésions, nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour leur proposer très prochainement des solutions alternatives.

Par ailleurs, nous les remercions d’avoir permis de faire de la Fête du Sport un évènement incontournable de notre territoire et espérons vivement les retrouver dès l’an prochain, dans de meilleures conditions, Place Saint Nicolas, pour l’édition 2021.

* La Fête du Sport rassemble chaque année plus de 80 clubs et associations et attire près de 15 000 visiteurs sur la Place Saint Nicolas de Bastia.