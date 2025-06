Face à une possible cession de La Méridionale, le STC retire son préavis de grève

Le préavis de grève de 48 heures, initialement déposé pour le 27 juin par le STC, a été levé. Réuni ce jeudi 19 juin en assemblée générale à bord du Piana, le syndicat a décidé de renoncer à l’appel à la mobilisation, invoquant « le sens des responsabilités » face à une conjoncture jugée préoccupante pour La Méridionale. Le STC souligne la nécessité de ne pas compromettre davantage la continuité du service en pleine saison estivale, alors que la compagnie traverse une période d’instabilité.



À l’origine du préavis de grève, le choix des noms attribués aux deux futurs navires de La Méridionale, décidé selon le STC sans concertation avec les personnels. Le syndicat y voyait le symbole d’une nouvelle étape dans ce qu’il dénonce comme un processus de « décorsisation » de la compagnie. Ce mouvement devait, selon ses représentants, porter un message fort en faveur du respect de l’identité de l’entreprise, de la mémoire collective et de la reconnaissance des personnels.

Face à ces déclarations, le Sindicatu di i Travagliadori Corsi a finalement décidé de retirer son préavis de grève, invoquant dans un communiqué un « sens des responsabilités » et la volonté de ne pas compromettre davantage la continuité du service, en pleine saison estivale. Pour autant, le syndicat affirme maintenir sa vigilance. Il alerte sur « les orientations prises ces dernières années » et dénonce un « éloignement manifeste des engagements initiaux », en particulier concernant « le maintien de l’identité et de l’histoire » de La Méridionale, ainsi que « des dérives préoccupantes dans sa gestion ».



Le STC considère la réaction de l’actionnaire comme « disproportionnée » et rappelle que les difficultés de la compagnie remontent à plusieurs années. Depuis la perte partielle de la délégation de service public (DSP) entre la Corse et le Continent en 2019, La Méridionale enchaîne, selon le syndicat, des pertes annuelles estimées entre 10 et 20 millions d’euros. Il pointe également du doigt des décisions stratégiques jugées risquées, comme l’ouverture de lignes internationales ou nationales qualifiées de « structurellement déficitaires », qui auraient accentué les déséquilibres financiers de l’entreprise. Dans ce contexte, le STC rejette toute tentative de faire porter la responsabilité des surcoûts opérationnels sur les marins. « Nous avons toujours œuvré pour la pérennité de La Méridionale », assure-t-il, réaffirmant son attachement au service public maritime et à la défense du tissu économique corse, notamment à travers des achats privilégiés auprès des entreprises locales. Si le retrait du préavis de grève vise à éviter une déstabilisation supplémentaire de l’entreprise en pleine saison touristique, le climat interne reste tendu.



Le syndicat regrette d’être indirectement tenu responsable des difficultés de la compagnie et appelle désormais les acteurs politiques, économiques et institutionnels à « prendre la mesure de la gravité de la situation » et se dit prêt à rester mobilisé et à défendre, « plus que jamais », l’emploi et l’avenir de La Méridionale, qualifiée de « pilier de notre identité maritime ».