FC Bastia-Borgo : un bon point au Mans

La riposte des visiteurs survenait à la à la 62e minute.

Elle était l'œuvre de Cropanese qui centrait au second poteau en direction de Durbant, qui ne manquait pas son duel face à Patron et égalisait.

La suite du match ?

Une succession de situations dans les deux camps mais plus rien n'intervenait jusqu'au coup de sifflet final.

​Ce n'est pas un match qui restera dans les annales de la formation locale qui débutait timidement cette rencontre et qui aurait pu connaître le pire dès la 11e minute de jeu quand cette interception de la poitrine de Patron, hors de sa surface, était récupérée par un adversaire.On aurait pu penser aussi que le match basculerait du côté du Mans, même si cela aurait été contre le cours du jeu, quand Youssouf entreprenait de remonter le ballon du milieu de terrain jusqu'à l’entrée de la surface de réparation des Corses, où Aïko, décalé et laissé seul face au but, n'avait aucun mal à tromper Escales.