FC Bastia-Borgo s'écroule face au Red Star

Stade Bauer, Red Star : 5 FC Bastia-Borgo : 2 (1-2)

La première occasion a été audonienne, le premier but aussi

A la 18e minute la frappe de Dieng est revenu dans les pieds de Ndoye qui, à l'entrée de la surface, écrasait un peu trop son tir.

Mais une dizaine de minutes plus tard après une relance rapide de Butelle permettait à Benali de se trouver en bonne situation et de centre. Balijon intervenait bien mais cette fois Ndoye avait bien suivi ne laissait passer l'occasion et ouvrait la marque pour le Red Star



La réaction des Bastiais était immédiate.

Bassouamina égalisait dans un premier temps.

Et dans la foulée Julien Anziani donnait l'avantage au FC Bastia-Borgo.

Un avantage que les visiteurs allaient conserver jusqu'à la pause et qui laissait augurer un résultat favorable face au Red Star adversaire direct dans la course au maintien dans ce championnat national.



La suite ?

Elle était; moins, rose pour Bastia-Borgo.

Dix minutes après la reprise Ndoyen de la têten remettait les deux équipes à égalité

Quatre minutes plus tardn grâce à Maës, le Red Star de repassait devant

Et ce n'était pas fini.

En effet à un quart d'heure de la fin Benali reprenait un centre de Maës de la tête pour enfoncer un peu plus le FC Bastia-Borgo et en toute fin de match Ba transformait le penalty obtenu par Guel !

Et ça fait 5-2 pour le Red Star !

Dur, dur pour le FC Bastia-Borgo