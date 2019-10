Excès de vitesse : les sanctions pleuvent en Haute-Corse

Le samedi 28 septembre à 9h50 sur la route territoriale 20, hors agglomération, sur la commune de Corte, un automobiliste âgé de 41 ans a été contrôlé, par les motocyclistes de la brigade motorisée de Moltifao et les gendarmes de la compagnie de Corte, à la vitesse de 145 km/h (vitesse retenue 137 km/h) sur un axe limité à 80 km/h.Son permis lui est immédiatement retiré et son véhicule a fait l'objet d'une immobilisation administrative de 7 jours.





Le même jour à 11h30 et au même endroit - sur la RT20 - sur le territoire de la commune de Corte, un automobiliste âgé de 33 ans a lui, aussi, été contrôlé, par la brigade motorisée de Moltifao et les mêmes gendarmes de la compagnie de Corte, à la vitesse de 153 km/h (vitesse retenue 143 km/h) sur un axe limité à 80 km/h.

Son permis lui a été immédiatement retiré.





Un peu plus tard, toujours sur ce même axe routier c'est un conducteur âgé de 35 ans qui a été sanctionné pour un nouvel excès de vitesse - 140 km/h sur un axe limité à 80 km/h. Son permis lui a été retiré sur le champ et son véhicule fait l'objet d'une immobilisation administrative de 7 jours.







Le lendemain à 17h25 c 'est sur la RT30, à Palasca, hors agglomération, qu'un automobiliste âgé de 21 ans s'est fait surprendre par les motocyclistes de la brigade motorisée de Moltifao et les gendarmes de la brigade territoriale de l'Ile-Rousse, à la vitesse de 138 km/h (vitesse retenue 131 km/h) sur un axe limité à 80 km/h. Son permis lui a été retiré.



Autres excès de vitesse le jeudi 3 septembre à 10h30 sur la RT30 à Lama où un automobiliste âgé de 55 ans a été contrôlé, à la vitesse de 141 km/h (vitesse retenue 133 km/h) sur un axe limité à 80 km/h. Son permis de conduire lui a été retiré sur le champ.

Le même jour et au même endroit une conductrice, âgée de 21 ans, a été contrôlée à la vitesse de 141 Km/h au lieu de 80 Km/h (vitesse retenue 133 Km/h).

Elle a fait l’objet d’une rétention administrative de son permis de conduire.

Son véhicule a fait l'objet d'une immobilisation administrative de 7 jours.