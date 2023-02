Euromillions - My Million : un gagnant remporte 1 million d'euros à Ventiseri

Le 6 janvier dernier, un père et son fils, joueurs réguliers, ont tenté leur chance au tirage d'Euromillions. Adepte à la numérologie, l'homme qui joue constamment les mêmes numéros, rempli une grille mais il ne remporte pas les 40 millions d'euros mis en jeu.L'homme qui ne regarde jamais ses codes My Million attend une semaine avant de passer son reçu de jeu à son détaillant de l’hôtel des Nacres à Ventiseri. C'est seulement le vendredi 13, en allant jouer une grille pour le Super Loto du qu’il a vérifié son gain Euromillions, qu'il découvre d'avoir remporté un million d'euros. "J'ai été bien inspiré de donner min reçu à vérifier. J'aurais pu passer à coté de la chance , rapporte l'homme au site Tirage-gagnant.com spécialisé dans les actualités et résultats de loterie nationaux, qui raconte l'histoire de cette famille de Ventiseri. Nous savions que ce moment magique arriverait un jour, mais nous ne savions pas quand !"Si l'heureuse famille se donne le temps de la réflexion "avant d’entamer de grossesdépenses avec leur nouvelle fortune" les deux joueurs comptent s’offrir un voyage au Japon, une destination pleine de quiétude et propice à la réflexion posée.