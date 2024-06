Ajaccio : Programme des médiathèques du vendredi 7 et samedi 8 juin

MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- vendredi 7 juin à 14h : Cycle film d'archéologie - Public adulte

- samedi 8 juin à 10h : atelier jeu de cartes "Belotte et rami" - Public adulte

- samedi 8 juin à 10h : atelier jeu de cartes Pokemon - 8 ans +

- samedi 8 juin à 14h : atelier astronomie "Découvrir le ciel à l'œil nu" - Public adulte

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES CANNES

- samedi 8 juin à 10h30 : coloriages "Mythologie romaine" - 3 ans +

- samedi 8 juin à 14h : le jeu du Cluedum de Vorgium - 8 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 4 AU 8 JUIN:

- Défi lecture du mois de juin "Lire un roman dont le titre comporte une saison"

- samedi 8 juin à 10h : initiation au tricot - Ados/Adultes

- samedi 8 juin à 10h30 : Bébé lecteur - 6 mois/3 ans

- samedi 8 juin à 11h15 : Initiation anglais - 5/7 ans

- samedi 8 juin à 14h : atelier théâtre - 8 ans +

- samedi 8 juin à 16h : rencontre littéraire et dédicace avec Dominique Pietri autour de son dernier ouvrage "Juste une île" en partenariat avec Racines de ciel - Public adulte

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME ESPACE MULTIMEDIA

- samedi 8 juin à 13h30 : jeu vidéo "Vivez le débarquement d'Omaha Beach" - Tout public

- vendredi 7 juin à 13h30 : remise à niveau "Les bases de l'utilisation d'un PC" - Adultes

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40