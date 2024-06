Erbalonga : Ce dimanche on y a voté pour une mer propre !

« L’objectif est de préserver la nature, notre environnement et l’écrin qu’est cette marine d’Erbalonga pour la protection de la biodiversité, la propreté des eaux, le plaisir des yeux et la qualité de vie ». Explique Rym, le responsable du club de plongée d’Erbalonga, Calypso Marine . « On vit ici, on travaille ici, on profite des bienfaits du cadre et de la nature, aujourd’hui on renvoie l’ascenseur avec ce nettoyage qui doit permettre de préserver à la nature, la biodiversité sous-marine, de l’aider à vivre. L’idée était d’y associer tout le monde. C’est important pour nous qui pratiquons la plongée toute l’année avec toujours un côté pédagogique pour faire découvrir et sensibiliser les gens, notamment les jeunes générations auprès de qui on intervient, à ce monde sous-marin ».Rym a lancé voilà plusieurs semaines un appel à toutes les bonnes volontés. Et ce dimanche les bras et les jambes ne manquaient pas. En tout premier lieu les plongeurs du club, la mairie de Brando, qui avait mis à disposition un camion de ramassage ainsi que des sacs de gravats, l’APPE , Association des Pêcheurs Plaisanciers du port d’Erbalonga, Corsica Loisirs Aventures dont kayaks et paddles ont aidé les bénévoles à la collecte des déchets. Quant aux commerçants du port (L’Esquinade, U Scalu, Piazzeta, Pâtisserie Urgence Gourmande, Bar de l'arrêt, In de Noi, Le Pirate, Dolce Vita), partie prenante de cette journée, ils avaient concocté un spuntinu à l’intention des bénévoles. Autre intervenant gracieux, l'entreprise Natali qui a alimenté les dragueurs de fonds de grands sacs de gravats.Cette opération de nettoyage intervient après un gros chantier de restauration du port d’Erbalonga entrepris par la Collectivité de Corse. « Les travaux de la CdC ont démarré en début d’année » indique Patrick Sanguinetti, maire de Brando. « Ces travaux ont consisté en la confortation de la jetée qui a été bien touchée par les récentes tempêtes d’est. Il a été procédé à enrochement, affouillement, restauration des pontons. Les travaux se terminent dans quelques jours ».Des travaux qui ont, malgré la précaution des entreprises intervenantes, généré par mal de pollution. Ce dimanche les plongeurs de Callypso Marine ont sorti de l’eau parpaings, blocs de ciment, tuyaux, pneus…. « Ce dimanche nous avons le rôle de facilitateurs en mettant à disposition des sacs et un camion benne. Lundi on emmènera tout à la déchetterie » indique encore le maire de Brando.Parmi les bénévoles, l’APPE, Association des Pêcheurs Plaisanciers du port d’Erbalonga. « Notre association existe depuis 1965 » précise José Muselli son président. «C’est à travers une DSP qui court jusqu’en 2028 que la CdC nous a donné la gestion du port. Il y a 77 places d’amarrages. La plupart attribuée à des locaux mais on garde 7 à 8 places pour des gens de l’extérieur. Afin de ne pas gêner la circulation dans le bassin on limite la taille des embarcations à 6 m ».Sourire jusqu’aux oreilles, Louis Azara et son fils Ghjuvan, de Corsica Loisirs Aventures, se démenaient aussi ce dimanche mettant à l’eau leurs kayaks chargés de récolter la moisson des plongeurs. « C’est une excellente initiative à laquelle on a tout de suite adhéré » souligne Louis Azzara. «Nous avons notre base de kayaks et de paddle sur le port et un bateau de sécurité. Il est très important que le port offre le meilleur pour les utilisateurs et pour leur sécurité ».Une belle journée pour le monde sous-marin, une belle journée aussi de partage entre amis de la nature.