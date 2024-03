Erbalonga : 5 blessés dans un accident de la circulation

Quatre des 5 victimes, des jeunes gens de 15 à 16 ans souffrant de douleurs au bassin et de douleurs aux poignets et aux jambes, en urgence relative, ont été transportées au centre hospitalier de Bastia.

L'operation a néanmoins néccesité l'engagement de 20 sapeurs-pompiers de Sisco, Luri et Bastia; ains que avec 7 véhicules de secours.

La route départementale 80 a dû être coupée sur une voie le temps de l'intervention.