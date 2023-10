Équitation western : la Corse Sarah Rovina Remporte la Finale NRHA France et US

La finale NRHA France et US à Le Pin le weekend dernier était l'occasion de couronner les champions 2023 de chaque catégorie, et Sarah Rovina a fait sensation en remportant la première place dans la catégorie "Limited Non Pro". Malgré sa jeunesse, elle s'est imposée comme la plus jeune compétitrice de sa catégorie, démontrant ainsi une maturité équestre impressionnante.



Cette victoire vient couronner une année exceptionnelle pour Sarah, puisqu'elle avait déjà décroché le titre de championne du monde en Équipe Junior au mois de juillet. Le 8 juillet 2023, elle avait brillamment représenté l'équipe de France lors de la compétition qui s'est déroulée en Suisse. À seulement 16 ans, la cavalière du centre équestre de Sagone avait non seulement ramené une récompense prestigieuse en Corse, mais avait également obtenu le deuxième meilleur score de son équipe, démontrant ainsi sa maîtrise exceptionnelle de l'équitation western.