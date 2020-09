Epiù, un nouveau mode de déplacement ajaccien en toute liberté !

Pas de répit pour l’entrepreneuriat même en période de confinement. C’est ce qu’ont prouvé trois ajacciens qui ont mis à profit cette période pour travailler sur un projet qui a vu le jour dernièrement sur Ajaccio avec la marque « Epiù ».



Jonathan Tastevin, Anthony Padovani et Maxime Gautier ont eu l’idée de développer la mise en place d’un nouveau mode de déplacement avec des trottinettes électriques. « Nous nous sommes intéressés aux divers débats politiques notamment sur la question de la mobilité, du stationnement en centre-ville et de la problématique du trafic, - explique Maxime. - Par ailleurs, nous étions soucieux de notre environnement et souhaitions apporter notre pierre à l’édifice afin d’améliorer nos conditions de vie au quotidien et sur du long terme. Nous sommes également à la présidence de l’Association des Jeunes Entrepreneurs Corses. Cela nous a permis de fédérer et de réfléchir ensemble à une solution que nous pouvions apporter. Nous avons travaillé sur ce projet de mobilité douce à travers la trottinette. Il y a un aspect ludique qui attire beaucoup les jeunes de 18 à 25 ans par exemple qui boudent un peu le vélo ».





7 points de parking avec 35 trottinettes

Après un appel d’offre de la municipalité, Epiù remporte le marché et acquiert le soutien et l’appui également de la CAPA et de la M3E. Ainsi, l’entreprise a pu rapidement installer 7 points de parking avec 35 trottinettes sur la ville et 102 autres en stock pour assurer la mise en œuvre efficace du dispositif. Et le concept a séduit immédiatement la population locale.



« Nous avons loué les trottinettes pour nous promener jusqu’à la Parata, expliquent Lucas et Robin, deux jeunes rencontrés au point de stationnement de la place Miot. Nous avons apprécié la proximité du dispositif, il y en a un peu de partout, le prix aussi avec 0,35€ la minute et la facilité du fonctionnement puisque tout se passe via une application et c’est extrêmement rapide ». Comme eux, de nombreuses personnes ont déjà utilisé ce nouveau mode de déplacement pour le plaisir ou pour se déplacer plus rapidement par nécessité.





"6000 utilisateurs par jour "

« Nous avons mis en place nos trottinettes il y a dix jours et nous enregistrons déjà 6000 utilisateurs. Les publics que nous ciblons principalement sont les salariés qui se déplacent dans un rayon de 5 à 6 kms ».

Afin de mettre en place ce dispositif, les jeunes entrepreneurs ont visé haut en s’appuyant sur un partenariat prestigieux. C’est en effet le leader mondial en la matière « Bird » localisé à Los Angeles qui a fait confiance à cette start up corse entièrement financée en fonds propres sur son lancement. Du côté local, l’entreprise a su avoir la confiance de Axa Assurance qui garantit à chaque utilisateur de plus de 18 ans d’être assuré sur ses trajets et le partenariat de Cash Express qui a l’exclusivité sur la région de la revente de trottinette « Bird » sur la région.



L’entreprise est déjà précurseur aussi dans le domaine de l’emploi. Si beaucoup de sociétés en France fonctionnent avec des autoentrepreneurs pour la recharge des trottinettes, la législation est en train d’évoluer pour encourager le recrutement salarial. De son côté, e Più a d’emblée recruté trois personnes en CDI et cherchent un quatrième collaborateur. Le gros avantage de ce dispositif est que l’utilisateur n’est pas obligé de ramener sa trottinette a une borne. Il ne paye que l’utilisation et dès qu’il s’arrête, le paiement stoppe immédiatement même s’il stoppe en bas de son domicile. Un opérateur de la marque est en charge de la collecte et viendra récupérer la trottinette. Il devra également recharger les batteries de la flotte sur toute la ville. Concernant l’essor économique de l’entreprise, elle mettra prochainement à disposition une régie publicitaire pour ceux qui souhaitent promouvoir leur société via ce nouveau moyen de déplacement.



Un projet ambitieux qui a vocation à se renforcer sur Ajaccio mais on nous chuchote déjà quelques idées de développement sur la région voire bien au-delà.