Épiphanie : comment est-elle célébrée en Corse ?

- Quel est le sens de la fête de l'Épiphanie ?

- Épiphanie est un mot grec qui signifie manifestation, c'est une célébration chrétienne qui commémore la visite des Rois mages à l'enfant Jésus. Il s'agit de la manifestation du Seigneur à tous les peuples. La visite des Rois mages est évoquée dans les Saintes Ecritures, venus d'Orient, ils sont des figures emblématiques de la tradition chrétienne. Les Rois mages sont décrits comme des sages, même si la Bible ne fait pas mention de leur nom et de leur nombre, le sens catéchétique de leur venue à l'enfant Jésus symbolise l'universalité du message de Jésus. Un mage n'a pas ici le sens de magicien, mais plutôt celui d'un sage qui possède l'érudition, en ce temps-là on étudiait l'astrologie qui est une science ardue, on observait les astres, c'était des intellectuels et le savoir était le privilège de gens importants et d'ailleurs les présents que les Rois mages ont offerts étaient très onéreux, peut-être n'étaient-ils pas des rois au sens politique du terme, mais quoi qu'il en soit c'était des personnes dont le statut social était élevé. Le jour de Pasqua Pifania, le Seigneur se manifeste à la lumière des nations, et ces 3 visiteurs vont signifier l'identité réelle de celui qui est né. Les offrandes qu'ils apportent au nouveau-né, l'or, l'encens et la myrrhe soulignent la grande richesse symbolique de ces présents. L'or représentant la royauté de Jésus, l'encens sa divinité et la myrrhe qui était un onguent avec lequel on embaumait le corps des défunts révèle l'identité de Jésus, il est vrai homme mortel et qui ressuscitera, il vient assumer tout parmi nous jusqu'à la mort.