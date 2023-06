Entre interpellations et processus de Beauvau : Patriotti et Sulidarità demandent à l’État de « clarifier sa position »

En outre, Sulidarità et Patriotti dénoncent « une commission rogatoire alibi » qui a conduit à l’ensemble de ces auditions. « Les interrogatoires de ces militants étaient axés uniquement sur le fonctionnement du mouvement politique public. Ces arrestations et gardes à vue se voulaient volontairement spectaculaires et dures pour marquer les esprits », arguent-elles, « Ces militants ont été visés non pas pour ce qu’ils auraient éventuellement pu faire, mais uniquement pour ce qu’ils représentent. Il suffit de lire les différents procès-verbaux pour constater que les questions qui leur sont posées tournent en majorité autour de leur engagement politique et du fonctionnement du mouvement politique auquel ils participent ». « Cela s’appelle le délit d’opinion et s’il est aujourd’hui caractérisé, l'État ne s’en cache même plus puisqu’il convoque des militants pour parler de leur engagement politique. Il n’y a plus aucune limite, tout est permis », déplore Ghjuvan Filippu Antolini.



Par ailleurs, les deux structures s’alarment d’une autre « caractérisation du délit d’opinion ». « Depuis quelques mois nous avons découvert des balises de localisation cachées sous les véhicules de certains de nos responsables », dévoilent-elles en posant : « Nous avons des questions très claires à poser à l’État français ». Demandant au gouvernement de « clarifier sa position », elles listent ainsi : « Nous aimerions savoir pourquoi les mêmes responsables sont invités à la préfecture en janvier au sujet d’un pseudo processus et pourquoi le jour de la réunion de relance de ce processus, ces mêmes responsables sont convoqués au commissariat ? Nous aimerions également savoir pourquoi la police politique française s’excite à chaque fois qu’une réunion est prévue entre nos élus et le ministre de l’Intérieur français, au point d’organiser des rafles de militants nationalistes, à qui on reproche seulement un délit d’opinion ».



Face à l’ensemble de ces constats, l’associu Sulidarità et le collectif Patriotti souhaitent lancer un appel aux élus de l’Assemblée de Corse à « imposer un cadre précis à ces réunions » et à « conditionner leur participation au processus » à des revendications « essentielles ». « L’engagement de l’État français pour la mise en place d’une autonomie de plein droit et de plein exercice, pour la dévolution du pouvoir législatif à l’Assemblée de Corse sans aucune restriction, pour donner à l’Assemblée de Corse la possibilité d’engager un processus d’autodétermination », détaillent-elles.