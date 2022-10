Enfin une victoire pour Borgo !

Les Borgais démarraient de la meilleure des façons cette rencontre scorant dès la 8ème minute par Romany. Si les occasions étaient rares de part et d’autres, une grossière erreur de la défense corse permettait aux Castelroussins d’égaliser à la 37ème . Malgré un bon pressing dans les 5 dernières minutes de cette première période, les visiteurs ne marqueront pas.

Le début de 2ème période était dominé par les Berrichons mais la défense corse s’en sortait plutôt bien. La deuxième période fut bien pauvre même si les dernières minutes étaient plus vives avec des séries de contres des deux côtés. Il faudra un coup-franc majestueux de Tattevin à 5 minutes de la fin du temps réglementaire pour voir les Corses prendre l’avantage.

Les 4 minutes de temps additionnel ne changeront rien au score.

Enfin une victoire le FC Borgo!





Feuille de match

10ème journée de National 1

FC Borgo 2 - 1 LB Châteauroux ( 1- 1 )

Complexe Sportif Paul Natali à Borgo

Pelouse synthétique

Temps : beau

Spectateurs : 200



Arbitre centre : Mickael Leleu

Arbitre assistant 1 : Brice Brossette

Arbitre assistant 2 : Ileas Daoudi



Buts :

Romany (8ème) – Tattevin (85ème) pour Borgo

Bianchini (37ème) pour Châteauroux



Avertissements :

Viltard (80ème ) – Sunu (84ème) pour Châteauroux



FCB : Barbet – Kote – Benoit- Romany – Escartin – Hemans – Doumbia (c) – Chevreuil – Zahibo – Tattevin (Genty 89ème) – Sangare (Bartoletti 90 +4) .

Entr. : A.Torres





LBC: Plumain – Ouaneh – Bianchini – Mexique (Grange 60ème Daham 63ème) – Ndour (Bozkurt 73ème) – Sunu – Ntolla (Basque 73ème) – Mbengue – Sangante – Viltard – Youssouf.

Entr. : M. Chabert





Fil du match

Coup d’envoi donné par les Berrichons, maillot grenat et noir.

4ème : Mexique (LBC) hérite d’un ballon de NTolla de la gauche à l’entrée de la surface. Sa reprise du pied droit est captée en deux temps par le gardien corse Barbet.

8ème But pour Borgo : Sur un corner de la droite de Hemans, Romany reprend le ballon au 2ème poteau et ouvre le score pour le FCB

10ème : Tir de Sangaré (FCB) du point de penalty. Parade du gardien berrichon Plumain qui met en corner.

17ème : Coup-franc de Youssouf (LBC) des 30 m. Le missile du défenseur visiteur est bien capté par Barbet.

26ème : Centre de Chevreuil (FCB) de la droite, à l’entrée de la surface. Le ballon est repris de la tête par Tattevin mais passe à coté des buts de Plumain.

37ème BUT pour Châteauroux. Gros laxisme de la défense corse. Barbet sorti de ses buts pour dégager le ballon, renvoi celui-ci sur Bianchini qui du plat du pied glisse le ballon dans les buts vides.

43ème : Tir de loin de Sangare (FCB) des 30 m. Le cuir s’envole au-dessus de la transversale de Plumain.

44ème : Coup-franc pour Borgo à 20 m des buts castelroussins. Légèrement décalé sur la droite de Plumain. Le ballon tiré par Escartin passe au-dessus des barres du gardien.

48ème : Centre tir de la gauche de MBengue (LBC), Barbet se couche pour capter le ballon.

54ème : Tir en pivot de Sunu (LBC) dans la surface. Barbet de détend pour s’emparer du ballon.

57ème : Nouvelle bonne sortie du gardien du FCB qui intercepte un centre de NTolla pour Youssouf.

70ème : Barbet (FCB) se détend une nouvelle fois pour intercepter un centre tir de NTolla de la gauche.

75ème : Passe de Tattevin (FCB) pour Sangaré dans la surface mais le tir de l’avant-centre du FCB est trop tendre pour inquiéter Plumain.

85ème BUT pour Borgo: Coup-franc magistral de Tattevin des 22 m qui trouve la lucarne de Plumain







Alex Torres, entraîneur du FCB

«Cette victoire on l’attendait après celle de la 1ère journée. Le plan de jeu pour gêner l’adversaire a bien fonctionné pour être en supériorité numérique. On est revenu en 2ème mi-temps avec les mêmes intentions. Ça nous a réussi. On a rendu une copie quasi-pleine. Le plan de jeu a marché en changeant deux fois de systèmes en fonction de Châteauroux. On a été récompensés. On doit encore gagner en maturité et en expérience. Il faut que ça nous aide pour la suite. Ce sera match référence si on enchaine, mais il y a beaucoup de choses positives ».