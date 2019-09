Encore deux mises à feu simultanées à Linguizzetta et Tallone

Rédigé par Charles Monti le Mardi 3 Septembre 2019 à 17:03

Deux mises à feu, simultanées, ont nécessité l'intervention des pompiers mardi après-midi à Linguizzetta et Tallone. Si il y a quelques jours plus de 3 hectares avaient été détruits par les flammes, cette fois l'intervention des pompiers a permis de limiter les départs de feu à 100 m2 à Linguizzetta et 10 m2 à Tallone. Un autre départ de feu, qui s'est développé dans un champ de Folelli, a été combattu par les pompiers de Lucciana.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie