En Corse, une sécheresse pour l’instant contenue excepté sur la façade orientale

Afin de prévenir une aggravation de la situation, les deux préfectures de l’île ont pris de premières mesures. En Corse-du-Sud, « malgré une relative disponibilité de la ressource en eau », le comité de gestion de la ressource en eau a ainsi constaté que « le niveau de consommation actuel n’apparaît pas soutenable et pourrait conduire à une situation de pénurie à l’automne prochain », et a de facto jugé « nécessaire d’engager dès maintenant une démarche raisonnée de l’eau ». Par arrêté préfectoral, le département a donc été placé en situation de « vigilance » sécheresse le 3 juillet et de premières mesures de restrictions des usages de l’eau ont été prises à l’instar de l’interdiction « de tout arrosage par aspersion des espaces verts et cultures entre 11 et 18 heures », « du lavage de véhicules, bateaux et engins nautiques chez les particuliers » et de « remplissage et vidange des piscines individuelles ».Le 10 juin dernier, les communes du Cap Corse, du Nebbio et de la Plaine Orientale ont pour leur part été placées en « alerte » sécheresse. Il y est depuis interdit d’arroser les jardins potagers, les pelouses, massifs fleuris et espaces verts accessibles au public, ainsi que les stades, terrains de sport, hippodromes et golfs sur de larges plages tout au long de la journée. De même, le remplissage et la vidange de piscines privées y sont prohibés, tout comme le lavage de véhicules, bateaux et engins nautiques chez les particuliers ou avec de l’eau douce, sauf dans les aires de lavage des aires de carénage autorisées avec un système équipé de recyclage de l’eau. Mais conséquence directe ce de déficit de précipitations, les sources de certains villages commencent tout de même à se tarir et Patrimonio a pris un arrêté municipal limitant la distribution d’eau du robinet à certains horaires. Des situations auxquelles il faudra s’habituer selon Patrick Rébillout, qui pointe les effets directs du changement climatique. « La Corse va devoir faire face à un climat de plus en plus contrasté. Les étés méditerranéens sont de plus en plus chauds, et de facto de plus en plus arides. La sécheresse a toujours existé, sauf que maintenant, elle a tendance à être plus sévère et surtout à durer plus longtemps », souligne-t-il en s’inquiétant ainsi du retour de plus en plus tardif des précipitations conséquentes. « Ce que l’on voit pendant la saison de recharge, ce sont des précipitations très concentrées et pas tellement sur septembre-octobre, mais plutôt entre novembre et janvier. On voit qu’il y a de plus en plus de précipitations extrêmes comme on a connu en novembre dernier avec les tempêtes Ciaran et Domingo, durant lesquelles il est tombé l’équivalent de pratiquement toute la saison de recharge en novembre », note encore le météorologue.