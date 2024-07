En Corse, la vigilance jaune "canicule" prolongée jusqu'à dimanche soir

Météo France a annoncé la prolongation de la vigilance Jaune pour le paramètre « canicule » sur l'ensemble du territoire corse. Cette alerte, en vigueur depuis ce samedi 20 juillet à 16h00, se poursuivra jusqu'à dimanche 21 juillet 2024 à 22h00.





Les températures actuelles atteignent 30 à 34 degrés de manière généralisée, avec des pics de 35 à 36 degrés dans l'intérieur de l'île. Les nuits n'apportent que peu de répit, avec des températures nocturnes se maintenant entre 18 et 19 degrés dans les terres, et entre 22 et 25 degrés sur le littoral. Demain, dimanche, les conditions météorologiques devraient rester similaires. Les températures devraient à nouveau grimper, atteignant des valeurs similaires à celles observées aujourd'hui, avec jusqu'à 35 à 36 degrés dans l'intérieur.





Cependant, un soulagement est en vue. Météo France prévoit l'arrivée d'une dégradation pluvio-orageuse dans la nuit de dimanche à lundi. Cette perturbation devrait entraîner une baisse des températures au cours de la nuit.