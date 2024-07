En Corse, l'augmentation mammaire a le vent en poupe

Depuis des siècles, les êtres humains cherchent à modifier leur apparence pour correspondre à leurs idéaux de beauté.

En France, par exemple, la demande pour la chirurgie esthétique ne cesse de croître, avec plus de 320 000 interventions réalisées chaque année.

Les analystes de GC Aesthetics, le principal concepteur, fabricant et distributeur d'implants mammaires et de dispositifs médicaux pour l'industrie esthétique mondiale, ont récemment analysé les données sur les chirurgies esthétiques pour déterminer les procédures les plus populaires et les régions où elles sont le plus recherchées. Selon ce résultats, les cinq opérations les plus pratiquées en France étaient la liposuccion, l’augmentation mammaire, la blépharoplastie (chirurgie des paupières), l’abdominoplastie et le lifting mammaire.

En 2019, l’augmentation mammaire était l’opération de chirurgie esthétique la plus pratiquée en France avec 53 938 interventions. Elle est suivie de près par la liposuccion avec 38 671 interventions et la chirurgie des paupières avec 37 870 interventions. En moyenne, l’augmentation mammaire fait l’objet de près de 33 000 recherches mensuelles sur Google en France, témoignant de son immense popularité.



Le dernier rapport de l’International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) confirme cette tendance, avec une augmentation de 29 % des opérations d’augmentation mammaire et de 19,1 % des abdominoplasties.



La Corse et l’attrait pour l’augmentation mammaire



Selon les données de Google Trends analysées par GC Aesthetics, les régions où l'augmentation mammaire est la plus recherchée incluent la Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Languedoc-Roussillon, la Lorraine, l’Alsace, et bien sûr, la Corse région où l'engouement pour la chirurgie esthétique s'explique par une confluence de facteurs culturels et sociaux. D'une part, l'importance accordée à l'apparence physique dans la société insulaire, d'autre part, la montée en puissance des réseaux sociaux et la quête de l'image parfaite qui jouent également un rôle déterminant.



Selon les professionnels de l'esthétique insulaires, les demandes ont augmenté de près de 20 % depuis la pandémie