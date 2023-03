En Corse-du-Sud, 500 enfants ont participé à la semaine du jardinage pour les écoles

Ce sont en tout 19 écoles du Grand Ajaccio et de l’Extrême Sud qui ont répondu présentes à l’invitation. À l’aide des kits pédagogiques fournis aux enseignants, l’activité était l’occasion d’éveiller les enfants à la biologie et à la vie du végétal. Les jardineries quant à elles avaient organisé les animations autour de plantation et de rempotage, pour leur permettre d’appréhender de thèmes actuels tels que la gestion de l’eau au jardin, la biodiversité, la pollinisation, etc.



Revêtus de leur tablier, les petits jardiniers ont mis la main à la patte avec enthousiasme. De quoi les interpeller et éveiller leur curiosité ! "Les enfants sont très réceptifs aux pratiques de jardinage, cela fait appel à leurs cinq sens, ils sont impatients à l’idée de toucher, sentir, etc. Grâce à leur vivacité d’esprit, ils apprennent rapidement ce qu’on leur enseigne, comme le cycle évolutif d’un fraisier par exemple", raconte Babette, conseillère au magasin Gamm vert Ajaccio et animatrice des ateliers pour l’occasion.



À la fin des demi-journées, chaque écolier est reparti avec un diplôme de "jardinier en herbe" en poche et bien entendu sa plantation afin de poursuivre le travail en classe !



"C’est depuis plus de 10 ans un rendez-vous incontournable pour nos jardineries. Cela vient compléter notre engagement et notre investissement dans le tissu économique et social de l’île ! " expliquent les deux responsables des magasins d’Ajaccio et de Porto-Vecchio. Une participation évidente pour les équipes des jardineries, qui permet de s’impliquer activement à la sensibilisation des générations futures à l’environnement.





Une manifestation réussie, cette année encore… que les professionnels comme les écoles ont déjà hâte de retrouver l’an prochain, pour la 25 e édition !