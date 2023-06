Emploi : A Bastia, une chasse au trésor pour trouver une alternance

Faire des entretiens d'embauche différemment et permettre aux candidats de montrer leurs qualités relationnelles. C'était le but de la journée qui a eu lieu ce vendredi 2 juin à Bastia. Organisé par l 'Opérateur des compétences des entreprises de proximité en Corse (OPCOEP) ce Rallye de l'alternance visait à regrouper le temps d'une chasse au trésor, recruteurs en futurs alternants. Durant une après-midi, les huit groupes formés par une trentaine de jeunes et une dizaine d'entreprises insulaires ont arpenté les rues de la citadelle et du centre-ville à la recherche d'indices menant au trésor final.



"Tous les jeunes présents à ce rallye cherchent une alternance, un apprentissage ou un contrat de professionnalisation. De leur côté, les entreprises participantes sont demandeuses d'étudiants à former" d'où l'intérêt de cette journée selon Maryline Jouy, chargée de l'action territoriale chez OPCOEP. "Les entreprises qui participent relèvent de notre champ de compétence et représentent nos branches professionnelles telles que la pharmacie, la boulangerie, la pâtisserie, les fleuristes ou les prothésistes dentaires par exemple".