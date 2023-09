Emmanuel Macron à Bastia : Comment circuler durant la visite du Président de la République ?

Pour la LIGNE B (LIGNE PRINCIPALE BASTIA), le trajet Toga –> Emile Sari –> Palais de Justice –> Avenue de la Libération –> Montesoru sera modifié avec un passage par le Tunnel de Bastia.

En raison de la visite du Président, plusieurs itinéraires du réseau de bus VIABASTIA seront modifiés entre 14h30 et 18h30. De plus, le complexe sportif de l’A Rinella sera réquisitionné et restera inaccessible jusqu'à 20h00.Concernant les lignes du réseau modifiées, il s'agit des lignes structurantes A, B, C, ainsi que des lignes 2 et 3, et de la navette de l’A Rinella.Les détails des modifications des itinéraires sont les suivants :Entre 16h00 et 18h30, la LIGNE C (ligne du Cap) terminera au rond-point nord Toga du Port de commerce au lieu de la mairie de Bastia.La navette de L'Arinella supprimera deux départs à 16h40 depuis l’Arinella et à 17h00 depuis St Nicolas.En ce qui concerne les transports scolaires, le départ prévu à 17h10 du Palais de Justice sera maintenu avec une légère modification de l'itinéraire.Pour plus d'informations, veuillez consulter le site de la Communauté d’Agglomération : bastia-agglomeration.corsica ou contacter la Société des Autobus Bastiais au 04.95.31.06.65.