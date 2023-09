Emmanuel Macron à Ajaccio : Un discours pour l’Histoire ?

Pour ce faire, il insiste sur l'importance de « sortir de l’importation de tel ou tel référentiel, en miroir d’autres îles et régions de Méditerranée et d’Europe pour bâtir un référentiel qui soit pleinement corse, celui de la Corse dans la République ». « Ayons l’audace de bâtier une autonomie à la Corse, dans la République », lance-t-il, « Cette autonomie doit être le moyen pour construire ensemble l’avenir sans désengagement de l’État. Ce ne sera pas une autonomie contre l’État, ni une autonomie sans l’État, mas une autonomie pour la Corse et dans la République ».



Pour cette autonomie sui generis qui reste encore à inventer, Emmanuel Macron pose déjà de grandes lignes. S’il ne parle pas de coofficialité, il dit ainsi tout d’abord vouloir engager un travail plus poussé sur la langue. « Je souhaite que la langue corse puisse être mieux enseignée et placée au cœur de la vie de chaque Corse. Un service public de l’enseignement, en faveur du bilinguisme, sera mis en œuvre », promet-il. Par ailleurs, il convient que « l’insularité et l’attractivité de la Corse ont conduit à créer des situations immobilières et foncières insoutenables pour les habitants », entrainant « des difficultés d’accès au logement dans certains territoires ». « Pour cela, il importe que puissent être établis des dispositifs, notamment fiscaux régulant le marché immobilier et luttant efficacement contre la spéculation, tout en respectant notre droit européen », assure-t-il.



Il évoque également « les blocages et incapacités d’adapter, parfois la loi de la République », par exemple « quand la loi Littoral vient se superposer à la loi Montagne », et se prononce en faveur d’une évolution importante : « Je souhaite que la Corse bénéficie d’un cadre lui permettant de définir certaines normes et de mieux en adapter d’autres. Il s’agit d’abord de rendre plus simple et plus effectif le droit d’adaptation et le droit d’habilitation. Ils existent déjà dans le statut actuel, pourtant ils n’ont jamais été mis en œuvre. Nous devons donc regarder ces blocages. Ils sont liés au fait que parce qu’il n’a pas d’accroche constitutionnelle reconnaissant cette singularité, il n’y a pas une adaptation suffisante Il nous faut là-dessus bouger. Il faut aller plus loin et je suis favorable à ce que soit étudiée la possibilité pour la Collectivité de Corse de définir sur des matières ou des compétences transférées. Cette capacité normative devra évidemment s’exercer sous le contrôle du Conseil d’État et du Conseil Constitutionnel ». « C’est un vrai pouvoir de choix démocratique et une grande confiance ici faite », appuie-t-il, « Il s’agit d’ouvrir la possibilité d’une gouvernance responsable et libre d’un territoire. Ce qui est non seulement compatible avec le mot et l’esprit de la Constitution, mais qui rendra également la République plus forte, plus concrète, plus efficace. La progressivité et l’évaluation régulière devront accompagner ce nouveau fonctionnement ».