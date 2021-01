Elus corses : une gerbe de vœux pour 2021

Que cette nouvelle année vous apporte bonheur, santé et réussite tout en permettant l’épanouissement dans un monde plus fraternel. L’année 2020 a été inédite et éprouvante pour chacun d’entre nous. La crise sanitaire, économique et sociale a profondémen tbouleversé notre quotidien.

Si l’incertitude persiste des espoirs sont permis. Ces progrès sont à notre portée à conditions de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. Notre société doit réapprendre le vivre ensemble en recréant du lien face aux enjeux sociaux et climatiques. Les générations futures nous appellent à sortir de cette société de gaspillage et de pollution, où les richesses sont captées par quelques-uns et dont les fabuleux progrès laissent le plus grand nombre dans un dénuement grandissant. L’Europe reste l’une des solutions car ensemble nous sommes plus forts pour lutter contre ces problèmes globaux.

Nos idéaux n’ont pas changé, nos rêves non plus.Ce sont ces défis que le pays est appelé à relever et auxquels la Corse doit prendre toute sa part, car ici aussi, la précarité et l’injustice se sont enracinées. Avec le Mouvement Un Futur Pour Bastia, nous avons la conviction que l’engagement politique c’est inventer, partager et agir.

C’est aussi refuser la fatalité pour rendre possible un monde meilleur.A Bastia, plus particulièrement, nous serons les artisans de cette démarche, à vos côtés au quotidien. C’était la promesse de mars 2020:nous l’honorerons avec force et détermination. Au travers de notre charte de valeurs, notre projet vise à obtenir plus d’équité et de justice sociale pour que nos concitoyens retrouvent dignité et espoir.Nous voulons briser les monopoles, libérer les initiatives, créer de l’activité durable, mobiliser la jeunesse et stimuler la démocratie.Ce sont autant de chantiers complexes mais enthousiasmants!

En 2021, créons les conditions d’un changement durable pour construire un avenir serein pour notre région. Et défendons les valeurs qui nous rassemblent : justice, solidarité et liberté.

Pace è salute a tutti!