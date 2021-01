Elus corses : une gerbe de vœux pour 2021

Mes chers compatriotes, 2020 s’achève enfin.Elle aura été une année exceptionnelle qui a bouleversé les équilibres mondiaux. La crise sanitaire que nous subissons est source d’inquiétudes, de désarroi, parfois de malheur et de chagrin. J’ai avant tout une pensée affectueuse envers l’ensemble des Corses victimes, touchés de près ou de loin par la maladie de la Covid-19. J’ai également une pensée pour notre personnel soignant, admirable de dévouement et d’abnégation depuis le début de la pandémie.Ces temps troublés entraînent forcément une perte de confiance dans la parole publique. Je le comprends, bien qu’il est nécessaire que cette confiance demeure et que les chaînes de solidarité perdurent.

Notre île a une nouvelle fois su faire preuve de courage dans cette crise. Elle a démontré que ses valeurs ancestrales demeurent fortes et que les Corses savent toujours répondre présent lorsque les évènements l’exigent.

J’ai, à mon humble niveau, essayé de porter une parole libre dans cette période chaotique.J’ai refusé et refuserai toujours d’entrer dans une logique manichéenne. J’estime que l’honneur du politique réside dans sa capacité à demeurer - nonobstant les événements - pragmatique. Je continuerai de défendre les intérêts supérieurs de la Corse avec la force de mes convictions et toute la rigueur que nécessitent de tels instants.En cela, je crois que les mots Paci e Saluta n’ont jamais eu autant de sens que maintenant. Paci e Saluta s’adresse à la force collective.Travaillons donc à la paix civile et sociale, refusons toujours la facilité d’un débat qui est de plus en plus porté par les logiques d’affrontements stériles et binaires.Demeurons dans cet héritage des Lumières. Au discours des émotions parfois surjouées, préférons toujours celui de la raison.

Quant à la santé, rappelons ici qu’elle constitue un droit fondamental. La France par son modèle social permet à tout un chacun de se soigner sans distinction de conditions sociales, de revenus ou d’origines. Elle aura également permis à travers une réponse économique sans équivalent dans le monde, d’atténuer les effets néfastes de cette crise. C'est une chance. Ne l'oublions pas. Ne la minimisons pas.La crise aura eu pour vertu de révéler les fragilités de ce système tout en confortant l’absolue nécessité de maintenir ce modèle équitable.Pascal Paoli le disait en son temps, « l’égalité n’est pas un vain mot ! »Nous ne pouvons qu’espérer pour 2021 que cette année soit celle qui verront l’humanité et la science vaincre le fléau que nous subissons.

La Corse quant à elle, est dans une situation difficile, elle va entrer dans une crise économique majeure, mais elle a connu pire et a toujours trouvé en elle les ressources pour surmonter ce type de difficultés. Elle est une vieille terre de résistance et de résilience.Nos décideurs politiques ne doivent jamais oublier qu’ils sont au service de notre île. Ils doivent toujours se rappeler que ce service est exigeant et s’exerce avant tout dans l’humilité.Les futurs responsables de notre Assemblée feront face à des défis inédits pour les années à venir. Ceux-ci devront être relevés à travers une détermination forte et une méthode basée sur l’action et le pragmatisme.C’est ce qui manque actuellement aux institutions de la Corse.Proposer un vrai projet pour notre île constituera le fondement de l’alternance que je souhaite porter avec d’autres, avec tous ceux qui partagent les mêmes idéaux de justice sociale, d’équité et de progrès.Il s’agira de lier les principes de bonne gestion et des objectifs assumés au plan politique, afin de construire enfin cette Corse prospère, solidaire, écologique et méditerranéenne.Rien ne doit être mis de côté au profit d’idéologies figées et archaïques. Toute action doit être réalisée au seul service du peuple.

L’action au détriment du verbe, le mouvement au détriment de l’inertie, l’intérêt général au détriment de l’idéologie. Action, mouvement et intérêt général sont les piliers de l’action publique.A toutes et à tous, plus que jamais, je vous souhaite la paix et la santé pour 2021. A Paci e a Saluta. E cusi sià.