Éclipse solaire du 25 octobre 2022 : une séance d'observation à Ajaccio

Phénomène astronomique rare, l'éclipse partielle de soleil qui se produira mardi 25 octobre en milieu de journée sera en effet visible dans une large partie de l’Europe, mais aussi en Asie occidentale et au nord-est de l’Afrique à des degrés divers.Si le maximum de l’éclipse ne sera visible que depuis les régions du Nord de l’Europe pour atteindre les 77 % tout au Nord de la Russie sur les bords de l’océan Arctique, l'occultation du Soleil sera aussi observable en France.Plus on sera au sud plus l’éclipse sera partielle. C’est la raison pour laquelle à Bastia elle ne sera que de 12,9 % et à Ajaccio 10,9 %. Dans la Cité impériale l’éclipse débutera à 11 h 26 pour se terminer à 13 h 07. Elle atteindra son maximum à 12 h 26 lorsque la Lune occultera 10,9 % du disque solaire.Pour l’occasion et pour permettre au plus grand nombre de personnes d’assister à cet évènement, le Club Ajaccien d’Astronomie, avec l'autorisation de la Mairie d’Ajaccio, organisera une animation publique et gratuite avec du matériel adéquat et d’indispensables lunettes de protection sur le place du Diamant à partir de 11 h 00 et jusqu’à 13 h 15.