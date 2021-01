Eaux d’Orezza : Vers une sortie de crise et un nouveau contrat de concession plus équilibré

- Que vouliez-vous obtenir par ce mouvement de grève ?

- Deux points. La location-gérance arrive à échéance le 23 février 2021, mais cela fait plusieurs mois que nous tirons la sonnette d’alarme. Nous avions alerté sur la situation conflictuelle. Cerise sur le gâteau : la Direction met en place, à compter de la semaine dernière, une procédure de mise à pied conservatoire et de licenciement du Directeur Jean-Louis Rossi. L’entretien préalable a eu lieu lundi dernier. Les griefs, qui lui sont reprochés, n’étaient pas de nature, selon nous, à prévoir, ni une mise à pied conservatoire, ni un licenciement. Nous en avons averti la présidence de la SNEEMO, Mme Mora et ses conseils. Ce n’est pas ma tasse de thé de défendre des directeurs. Mais les gens sont inquiets, le sentiment quasi-général est que si on s’attaque à un directeur, on peut s’attaquer à tout le monde. Après trois jours de discussion fort âpres avec la présidente et le président de l’Exécutif de la CdC, on s’achemine vers la réintégration de Mr Rossi, accompagnée peut-être d’un avertissement. Nous attendons la rédaction de cette missive. Nous avons, ensuite, obtenu, dès mardi, la mise en place d’une réunion tripartite, qui aura lieu dimanche à 14 heures dans les locaux de la CdC à Bastia, entre Mme Mora, le président de l’Exécutif et une représentation du personnel avec le syndicat STC.



- Vous dites que le conflit est en gestation depuis plusieurs mois. Quel est le problème ?

- Nous avons été obligés d’intervenir à plusieurs reprises dans la gestion sous COVID. Au mois de juin 2020, nous avons demandé la reprise totale de l’activité, puisque la saison recommençait et s’annonçait prometteuse pour les Eaux d’Orezza. L’activité normale étant de 16 heures par jour avec deux équipes de huit heures, l’usine ne fonctionnait qu’avec une équipe, l’autre étant en chômage partiel. L’usine était à la limite des ruptures de stocks alors que la moitié des ventes corses se fait en juillet-août et qu’il y avait des commandes. Nous avons fait le forcing et obtenu que le travail reprenne. Ce n’est pas notre job, mais nous l’avons fait parce que derrière l’outil de production, il y a des salariés qui doivent maintenir leur statut et leur emploi. Cette période, qui dure depuis 18 mois, est anxiogène et inquiétante. Nous avons dit aux politiques que s’ils signaient un autre accord, il fallait le signer en connaissance de cause en sachant toutes ses interrogations et ses inquiétudes.



- Que reprochez-vous exactement à la gestion actuelle ?

- Cette gestion dans le cadre d’une location-gérance ne convient pas. Aujourd’hui, il y a le problème du Pont blanc qui est en travaux, les semi-remorques ne peuvent pas passer. Ils sont obligés d’emprunter le col de Prato. Cela fait des contraintes supplémentaires. L’usine ne peut produire que du verre, alors qu’elle doit produire aussi du plastique, si on veut anticiper. Toutes ces questions sont d’actualité et viennent s’entrechoquer avec la situation de fin de contrat et de renouvellement sur une période beaucoup plus longue - on passe de 1 an et demi à quatre ans – et sur une rétrocession de biens, que ce soit l’outil de production comme des cuves de stockage. C’est un tout, une inquiétude permanente. On ne peut pas continuer dans ces conditions-là. On l’a dit à tout le monde. On a dit à l’employeur qu’il faudra avoir des relations différentes. On l’a dit au propriétaire des eaux, la CdC, qu’un certain nombre de garde-fous doivent être mis en place dans le cadre de la location-gérance, ou sinon nous devrons faire les pompiers sociaux en permanence.



- Vous demandez d’autres conditions pour le personnel. Lesquelles ?

- Concrètement, un syndicaliste demande toujours le mieux de ce qui pourrait être. Quand une entreprise fait autant de bénéfices sur un chiffre d’affaires que la SNEEMO, à peu près 15 % de bénéfices, les personnels sont en droit d’attendre des retombées sociales beaucoup plus prégnantes, plus réelles que celles d’aujourd’hui. Il y a aussi des procédés de production et de vente qui permettraient, demain, d’améliorer les résultats, cela doit s’accompagner aussi d’un statut social beaucoup plus performant que celui qui existe aujourd’hui. Le statut actuel est issu d’années de discussions et de luttes, mais il faut passer à un autre stade. Les Eaux d’Orezza sont une réussite industrielle majeure en milieu rural profond, elles doivent continuer à se développer. Tout le monde doit en être conscient et prendre ses responsabilités. Nous serons autour de la table dimanche pour que ces responsabilités soient prises.



Propos recueillis par Nicole MARI.