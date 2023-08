EN IMAGES - Rugby : Les Springboks font le plein à Biguglia

Et beaucoup de Bastiais et beaucoup d'adeptes du ballon ovale ne voulaient rater l'occasion de voir de si près ces athlètes venus d'ailleurs, d'Afrique du Sud précisément.

Dans le public accrochés au grillage où assis dans La Tribune vite comble, il y avait des enfants qui écarquillaient autant qu'ils le pouvaient les yeux pour ne rien rater des faits et gestes des Boks sur la pelouse.



Il y avait aussi quelques anciens, dont les cheveux ont blanchi sous le harnais et qui n'auraient jamais songé approcher un jour et de la sorte ces Sudafricains qu'ils n'ont jamais vus évoluer que sur le petit écran noir et blanc de leur télévision de l'époque.



C'est un peu pour cette raison et pour tous ceux-là que les Springboks, qui tiennent aussi à bénéficier de toute la quiétude indispensable avant les trois coups de la compétition, ont voulu satisfaire à l'engouement des Corses en leur faveur.