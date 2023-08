EN IMAGES - Les Springboks de passage en Balagne

C'est au stade de Lumiu que cette journée balanine a débuté. Les joueurs sud africains ont rencontré les enfants du centre aéré et les jeunes licenciés de différents clubs insulaires.

Échanges de passes, jeux collectifs et séances de dédicaces ont rythmé cette matinée, pour le plus grand plaisir de tous, des petits comme des grands.

Pour le déjeuner, les Springboks ont été conviés à Lisula afin de partager un spintinu typique et rencontrer un nouveau public.

Les visites du golfe du Reginu et de la cave du Clos Culombu ont conclu cette belle journée qui restera dans les annales de la Balagne.