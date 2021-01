EDF recrute en Corse

EDF recrute sur l’île. L’entreprise, qui représente déjà 750 emplois en Corse, cherche à étoffer ses équipes. « Tous les ans, nous organisons des campagnes de recrutement » explique Émilie Paris, directrice des ressources humaines EDF Corse. « Depuis 2015, nous avons procédé à 200 embauches » annonce t-elle. Une dynamique qui n’a pas faibli, malgré la crise, puisque l’an dernier ce sont 28 postes qui ont été pourvus.



Cette année, l’entreprise propose une vingtaine de recrutements sur neuf typologies d’emplois différents : mécanique, électricité, santé au travail, informatique et relation clientèle. Des postes basés à Ajaccio et Bastia mais aussi à Propriano. « Nous avons une vingtaine d’implantations dans les micro régions : barrages, bases réseaux… » indique Émilie Paris. « Notre slogan c’est : tout changer, c’est aussi vous proposer du travail près de vous » poursuit la directrice des ressources humaines.



Les postes ouverts s’adressent à des profils variés : de l’absence de diplôme jusqu’au BAC+3. « Pour se porter candidat, il faut se rendre sur le site corse.edf.fr, rubrique EDF RECRUTE. C’est l’unique canal pour postuler » précise Émilie Paris. Il est d’ores-et-déjà possible de faire acte de candidature, puisque la campagne est ouverte depuis le 21 janvier dernier.

Elle se poursuivra jusqu’au 19 février.