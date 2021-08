E Statinate : un weekend de littérature dans les vignes de Balagne

- Gilles Zerlini (roman "Épuration", éditions Maurice Nadeau)

- Remise du prix concours d'écriture Musanostra

- François-Henri Désérable (nouveau roman, "Mon maître et mon vainqueur", sortie le 19 août aux éditions Gallimard)

- Stefanu Cesari ("Bartolomeu in Cristu", recueil poétique en prose bilingue, éditions Eoliennes)

- Cali ("Éparpillés"), Eric Poindron ("Le voyageur inachevé"), CharlElie Couture ("New-York Memories") (recueils poétiques et chansons)