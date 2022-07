Don du sang : l’EFS lance un bulletin d’urgence vital

L'Établissement français du sang (EFS) alerte pour la deuxième fois de son histoire avec un "bulletin d'urgence vitale", face à un niveau de réserves de sang en France "historiquement bas". "Le niveau des réserves de sang de la France est historiquement bas, une situation critique à la veille des départs en vacances, qui pourrait se révéler dangereuse à court terme pour soigner les patients", écrit l'EFS dans un communiqué, soulignant qu'il "publie pour la seconde fois de son histoire, à moins de six mois d'intervalle, un bulletin d'urgence vitale".La France, qui se trouve dans "une situation similaire aux autres pays européens, doit absolument retrouver un niveau de stocks de 110.000 poches de sang d'ici la mi-juillet, alors que ce stock est aujourd'hui inférieur à 90.000 poches de sang", poursuit-on. Selon l'EFS, "malgré la mobilisation des donneurs au mois de juin, le niveau des réserves de sang reste trop faible pour affronter l'été". Il est en effet plus difficile de mobiliser les donneurs durant cette période de l'année. "Si elle ne se redresse pas à très court terme, elle ne permettra pas à l'EFS de fournir les hôpitaux et cliniques en produits sanguins au cours de l'été pour soigner les malades", prévient-il.À travers cette nouvelle alerte, l'EFS, affecté par la crise sanitaire, "demande à l'ensemble des citoyens de se mobiliser massivement dans les 10 prochains jours en prenant rendez-vous pour donner leur sang". Il précise que "compte tenu de la situation critique, l'ensemble des donneurs sera accueilli". Quelque "10.000 dons sont nécessaires chaque jour pour soigner les patients, pour lesquels les transfusions sanguines sont la seule alternative pour être soignés», rappelle l'EFS, appelant à une «solidarité urgente des citoyens".Une liste des points de collecte est consultable sur le site dondesang.efs.sante.fr ou sur l'appli Don de sang