Don du sang : deux collectes à Calvi pour reconstituer les stocks

Pour télécharger l'appli sur IOS : Pour télécharger l'appli sur IOS : https://itunes.apple.com/fr/app/don-de-sang/id427771052

Pour télécharger l'appli sur Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.efs.dondesang

Depuis le déconfinement, l'Etablissement Français du Sang rencontre des difficultés pour remplir son planning et les stocks de poches de sang sont désormais critiques sur certains groupes et force est aujourd'hui de tirer la sonnette d'alarme et d'appeler tous les donneurs de sang à se mobiliser. Plus que jamais il ont besoin de vos dons !"Depuis le déconfinement, nous rencontrons des difficultés pour remplir nos planning et nos stocks sont désormais critiques sur certains groupes nous avons donc plus que jamais besoin de vos dons !éPour la deuxième année consécutive, le groupe M6 se mobilise aux côtés de l’EFS et donne vie à une vraie chaîne de partage".Cette campagne au niveau national se déroulera du 8 juin au 11 juillet.Pour Calvi, deux dates à retenir: Mercredi 1 et jeudi 11 juin, le matin."Pour vous permettre de réaliser votre don en toute sécurité en cette période particulière, tous les gestes barrières seront appliqués durant cette collecte (port du masque, lavage des mains, distanciation sociale etc.)".Rappelons que vous avez à disposition une application vous permettant de connaître le nombre de places disponibles et de prendre rendez-vous.Pour vous inscrire à la collecte, sélectionnez un horaire disponible ci-dessous.Il reste 50 places disponibles sur un total de 51.