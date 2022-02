Don du sang à Calvi : l'appel a été entendu

Le docteur Brigitte Peres, responsable des sites corses pour l'Établissement Francais du Sang PACA/Corse, revient sur quelques précisions importantes. "Nous rencontrons une penurie nationale, c'est bien là qu'est le problème. Car si elle n'était qu'en Corse les autres régions aideraient".



Au niveau national, 90 000 poches seraient nécessaires pour avoir un stock de base suffisant. Or, aujourd'hui seulement 70 000 sont disponibles. "Nous avons du mal à remonter. La cinquième vague de la covid-19 est en partie responsable. Certains donneurs s'auto exclus et nous avons beaucoup de personnel malade, ce qui fait que nous avons été obligés d'annuler certaines collectes. Donc moins de monde, moins de collectes".



Le télétravail y est également pour quelque chose. " Avec cette nouvelle manière de travailler, il n'y a plus toutes les entreprises dans lesquelles nous allions initialement". Mais également moins d'accès dans les lycées et les universités, ce qui réduit considérablement le vivier des nouveaux donneurs potentiels. "Ce sont des lieux où il y a concentration de personnes, où l'on a de nouveaux donneurs et où il est possible de collecter".







Pour rappel, la Corse appartient à la région PACA/Corse. Pour cela, toutes les poches collectées, à Calvi comme à Nice, sont centralisées à Marseille. "C'est un stock régional et notre région est déficitaire. 1 poche sur 3 vient d'ailleurs en France. En situation d'autonomie, c'est 1 poche sur 4. Aujourd'hui nous sommes donc très loin de cette autonomie. Heureusement, les autres régions nous aident car nous nous trouvons dans la phase d'urgence vitale et si on ne remonte pas ce stock, on sera obligés déprogrammer des interventions chirugicales".







Puis-je donner mon sang en ayant eu le covid ? En étant cas contact ? Ou positif ?







Aujourd’hui, de nombreuses questions récurrentes ont du mal à trouver des réponses à propos de la Covid-19. Cas contact, positif, négatif après avoir été contaminé, vaccinés ou pas, en possession d'un pass vaccinal. Comment savoir ?



"Ce n'est pas un problème majeur. Le covid n'a pas de passage sanguin. Par principe on considère que si l'on a eu le covid, il faut attendre un certain temps avant de pouvoir redonner son sang. Mais surtout parce que le virus fatigue. C'est la contre indication car pour donner son sang il faut être en forme. Et si l'on est cas contact et vacciné il n'y a donc aucun problème".







Prochainement, de nouvelles collectes seront organisées en Balagne. Le 12 avril à Lisula et le 20 avril à Calvi.