Divagation animale en Corse : pour Core in Fronte c'est aussi un problème de "santé publique"

Autant de mesures qui n’ont pas suffi à combler Core in Fronte, comme le déplore après coup Serena Battestini. « J’ai trouvé que la réponse était légère. Une question avait déjà été posée il y a quelques mois, et ils avaient tenu à peu près le même discours. L’ODARC a mis en places des mesures, certes, mais nous, ce qu’on attendait, c’est une réponse de la santé, en plus de celle de l’agriculture. »



L'élue caractérise en effet la divagation comme un problème de « santé publique ». « On est tous potentiellement en danger à pied ou en voiture. Donc on attend au minimum la reconnaissance des victimes, pour permettre leur prise en charge. Ensuite, il faut bien noter que les animaux en divagation sont malades, il y a beaucoup de tuberculose. En plus du risque d’accident, il y a le risque de maladie. »



Les collectifs des victimes de divagation animale n'ont pas non plus trouvé satisfaction dans la réponse de l’exécutif, à l'image de Mariline Taddei. Gravement blessée après avoir été chargée par une vingtaine de bovins en novembre 2020 à Bastia, elle s'est mobilisée en créant Cambi’avá, une association pour la défense des victimes. « À l’heure actuelle, nous ne sommes pas dédommagés par les assurances, on n’est pas reconnus, on nous marginalise. On veut que soit développé un fonds qui indemnise les victimes physiques et matérielles de cette divagation animale. » Motif d’espoir pour les personnes concernées : cette motion sera présentée par Core in Fronte lors d'une prochaine session de l'Assemblée de Corse, au courant du mois de décembre, en espérant être validée à l’unanimité.