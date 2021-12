Disparu du Cap Corse : un corps retrouvé sur les côtes ligures

L'information a été confirmée par Arnaud Viornery, procureur de la République de Bastia : le corps retrouvé il y a 2 jours sur les côtes italienne près de Gènes pourrait être celui de Romain P. l'homme de 41 ans, qui a disparu le 3 décembre dernier dans le Cap Corse.

Après l'alerte donnée sur les réseaux sociaux par sa sa mère, une procédure pour disparition inquiétante avait été alors déclenchée par la gendarmerie mais plusieurs jours plus tard elle avait été levée. Aujourd'hui "il y a de fortes probabilités que le corps retrouvé en Italie soit bien celui de l'individu disparu, mais les preuves scientifiques manquent encore pour l'établir avec certitude" souligne le procureur de la République.



La justice française disposera sans doute de beaucoup plus d'éléments dans quelques jours.Il restera alors à déterminer comment est décédé l'homme retrouvé en Italie et comment son corps, s'il s'agit bien de Romain P, a pu dériver de la sorte.