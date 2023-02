Quelques jours après la tenue du troisième comité stratégique sur l’avenir institutionnel de la Corse, organisé vendredi dernier à Paris, en présence, notamment, du chef de l’État Emmanuel Macron, les réactions politiques insulaires étaient très attendues. Celle de Core in Fronte - dont les représentants avaient fait le déplacement dans la capitale - sont arrivées ce mardi 28 mars, à l’occasion d’une conférence de presse donnée à Bastia. Ainsi, pendant une demi-heure, les porte-paroles du mouvement ont développé leur position, et mis en avant leur refus d’une demi-mesure. Si le projet d’autonomie auquel s’est ouvert Emmanuel Macron se précise, il devra correspondre aux « attentes populaires exprimées », et garantir « l’élargissement et l’adaptation des compétences de la Corse ».



« On ne va pas discuter d’une régionalisation avancée ou de plus d’autonomie pour la Corse », a déclaré Paul-Félix Benedetti. « L’autonomie, il n’y en a qu’une : c’est la liberté d’exercer localement tout le pouvoir politique, économique, social et culturel. » À ce titre, les représentants de Core in Fronte ont marqué leur ferme opposition avec les deux « lignes rouges » évoquées par Emmanuel Macron lors du comité stratégique : le maintien de l’île dans la République, et le refus de créer « deux catégories de citoyens ». « Les lignes rouges sont inconcevables ! On ne peut pas aller à une table de négociations lorsque l’on nous met un butoir qui n’a jamais existé », s’indigne Paul-Félix Benedetti. « Aujourd’hui, mettre une ligne rouge, c’est chercher à torpiller les négociations, ce n’est pas de la diplomatie. »