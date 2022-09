Discussion avec Paris : Corsica Libera dénonce une « parodie » d'autonomie et propose une « solution politique » en dix points

- La rupture avec le PNC-Avanzemu est consommée à l’Assemblée de Corse . Le PNC parle d’une « clarification » et de divergences . Qu’est-ce qui a amené la rupture ? Comment réagissez-vous ?

- Il n'y a pas de faits nouveaux. Je ne parlerai pas de rupture puisque les choses étaient claires dès l'origine : nous figurions sur des listes différentes aux élections territoriales de 2021. Nous venons d'un parcours politique et militant qui est différent. Et donc, dès l'origine, il était convenu que Corsica Libera , dans le cadre de l'Assemblée de Corse , ait une liberté d'action et de parole qui aurait pu prendre la forme d'un groupe, si le résultat aux élections territoriales avait été plus favorable, et qui a pris la forme de cet apparentement de Josepha Giacometti au groupe Avanzemu . Aujourd'hui, il y a effectivement des discussions sereines en cours avec le PNC, c'est la raison pour laquelle je ne parlerai pas de rupture, mais de clarification. Je laisse le soin à Josepha Giacometti de l'annoncer à l'occasion de la prochaine session de l'Assemblée de Corse . L'idée, c'est que Corsica Libera et Avanzemu retrouvent une liberté d'action, une indépendance d'action et de parole qui soit plus évidente encore.



- Le risque, c'est que Josepha Giacometti se trouve un peu isolée. Sa voix, la seule de Corsica Libera, sera-t-elle entendue ?

- C'était déjà le cas auparavant puisque, tout en ayant des relations de travail avec le groupe Avanzemu , Josepha Giacometti a eu l'occasion de faire valoir des points de vue différents, à la fois par rapport à ce qui se passe à Paris que sur les dossiers qui ont été examinés à l'Assemblée de Corse . Je pense notamment au dossier de la compagnie maritime où nous avons pris des positions très critiques sur l'abandon de la compagnie régionale, et où le groupe Avanzemu avait une position un peu différente. Je ne crois pas que Josepha Giiacometti soit isolée dans la mesure où elle représente un courant politique organisé qui a fait la démonstration, y compris ces dernières semaines, qu'il avait encore une représentativité au sein de la vie politique corse. C'est, donc, dans ce sens qu'elle va continuer à participer, à la fois, aux travaux de l'assemblée et aux discussions avec Paris dans le cadre du processus en cours.



- Core in Fronte a rencontré le PNC et dit vouloir discuter avec tout le mouvement national. Vous avez plusieurs fois affirmé que votre antagonisme était irréconciliable. Est-ce toujours le cas ?

- Nous n'avons pas de relations structurelles avec Core in Fronte . Il n'y a pas, à cette heure, de réunions bilatérales de prévue . Aujourd'hui, Corsica Libera se situe dans la logique de la préparation de son congrès pour, avec ses militants et avec un rassemblement large de tous ceux qui partagent notre point de vue, restructurer un courant qui est un courant historique du mouvement national. Nous participons, à l'Assemblée de Corse , a u débat ave c l'ensemble des familles politiques et nous essayons de convaincre l'ensemble des familles politiques et des sensibilités du bien-fondé de nos propositions. Voilà, à l'heure actuelle, la façon dont nous abordons notre relation avec les autres composantes de l'Assemblée de Corse et singulièrement de la famille nationaliste.