Deux entrepreneurs bastiais lauréats du concours "Talents des cités"

"Talents des Cités " a décerné ce jeudi 15 septembre ses prix aux heureux lauréats à la M3E du Pays ajaccien. Créé par le ministère de la Cohésion des territoires, ce concours qui est aujourd'hui soutenu par le ministère chargé de la Ville a pour objectif de repérer, de récompenser et d’accompagner les réussites entrepreneuriales issues des quartiers prioritaires de la ville.



Chaque année, il récompense des créateurs d’entreprises issus ou ayant créé dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.



50 candidatures en Corse

BGE Corse a donc lancé un appel à candidatures et examiné 50 dossiers avant de présélectionner plus d’une dizaine d’entre eux pour concourir. Il y avait deux catégories : « l’émergence » pour les porteurs de projet en devenir et la « création » pour ceux étant déjà immatriculés. Cette année le prix « émergence » a été attribué à Anghulu Raffini pour un projet de poissonnerie ambulante. Le prix « création » a récompensé quant à lui Annonciade Esposito et sa cafétéria Alb ’ oru .



Cette journée a été l’occasion pour les acteurs de l’entrepreneuriat et de l’emploi et de la politique de la ville d’échanger sous forme de table ronde en présence notamment de Christophe Roux, en charge de la création d’entreprise pour BPI, C eline Pastin i , directrice du développement social et de la politique de la ville à la Capa et Jean-Yves Chapel , délégué du Préfet à la politique de la ville. O nt participé et présent é leurs structures les organismes d’accompagnement et de financement. L’objectif de cette rencontre était de faire un point sur les dispositifs, mais aussi les actions menées auprès du public des quartiers .