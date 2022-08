Deux de chute pour le Sporting à Amiens

Amiens, Stade de la Licorne, SC Amiens : 3 SC Bastia : 1 (2-1)

Buts pour Amiens : Leautey (14e), Fofana (45e), Bariki (90e)

Pour le SC Bastia : Alfarela (17e)

Arbitre : Abdelatif Kherradji

Avertissements : Xantippe (24e), Gelin (75e) à Amiens; Magri (40e), Alfarela (87e) au SC Bastia



SC Amiens

Gurtner, Tolu, Benet puis Lachuer (78e), Badji puis Chibozo (72e), Fofana, Doums, Gelin, Leautey, Mendy, Opoku, Xantippe puis Ouattara (78e)



SC Bastia

Placide, Tavares puis Schur (66e), Sainati, Ndiaye, Van den Kerkhof, Guidi puis Santelli (66e),Talal puis Roncaglia (66e), Salles-Lamonge, Ducroq puis Robic (84e), Alfarela, Magri



Avec le SC Bastia les débuts de match sont toujours très animés.

Certes, ce samedi soir à la Licorne, ce sont les Amiénois qui, par l'intermédiaire de Leautey, servi par Opoku, ont tiré les premiers.

Mais la riposte corse a été immédiate.

Trois minutes après l'ouverture du score, survenu alors que le premier quart d'heure n'était pas encore entamé, Alfarela, qui a retrouvé des ailes sous le soleil de Corse, a mis les deux équipes à égalité.

Une bien belle entame de match conforme aux ambitions affichées par les deux équipes désireuses de poursuivre sur leur lancée victorieuse du début de saison.

Cette volonté se vérifiait encore du côté corse à la demi-heure de jeu quand Gurtner était contraint à la parade au premier poteau sur cette nouvelle tentative visiteuse à deux doigts de faire mouche !

Le SC Amiens, lui aussi dans les mêmes dispositions d'esprit, répliquait par une superbe reprise de la tête de Badji (37e) sur laquelle Placide se montrait intraitable puis par cette tentative, cependant trop lointaine de Xantippe, qui ne trouvait pas le cadre corse.

Et les Picards forçaient la cadence tant et si bien qu'après un premier geste décisif de Ndiaye, dans le temps additionnel de la première période, Fofana trouvait la faille et permettait à Amiens de rejoindre le vestiaire avec un but d'avance.



À la reprise, les Bastiais faisaient la preuve qu'ils avaient la possibilité de revenir dans le match par Alfarela notamment, mais pas question pour le SC Amiens de s'en laisser conter : Guidi et les Insulaires faisaient bonne garde.

Pourtant c'est tout le stade de la Licorne qui a frémi quand, à l'heure de jeu, sur cette superbe frappe de Magri, Gurtner détournait le ballon au-dessus de sa transversale !

Dans la foulée, Régis Brouard changeait son fusil d'épaule et appelait Santelli et Roncaglia et Schur sur le terrain à la place de Guidi et Talal et Tavares, mais le dispositif tactique adopté à un quart d'heure de la fin même si Salles-Lamonge sur coup franc obligeait à son tour Gurtner à une belle parade, ne permettait au Sporting de renverser la vapeur.

Au contraire, force restait au SC Amiens comme le prouvait en toute fin de partie le but de Bariki mis sur orbite par Doums.