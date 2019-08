Des vols commis au cimetière de Ghisonaccia

Depuis quelques mois, la municipalité assiste à de nombreux actes de malveillance au cimetière de Ghisonaccia.En effet, des plaques et des bouquets de fleurs, déposés sur les tombes quelques heures auparavant, sont volés… Francis Giudici est consterné : « On pensait que ce genre de pratiques ne se produiraient jamais chez nous. »"Nous regrettons ce manque de respect infligé aux familles et à nos disparus. Pouvez-vous imaginer la douleur de la famille qui découvre que les fleurs qu’elle vient de déposer n’y sont plus ?Ces délits sont abjects !"La commune de Ghisonaccia rappelle dans la même communication qu'elle est entrain de s’équiper de vidéo surveillance. "Il serait dommage d'en installer à l’intérieur même de notre cimetière municipal dans un lieu qui ne devrait servir qu’à la paix et au recueillement."