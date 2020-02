Des pointes de vent à 140 km/h enregistrées à l'Ile-Rousse

Les pompiers et les bénévoles des comités communaux d'incendie sont en alerte maximale en Balagne où le vent de sud-ouest souffle avec une violence extrême.

Au sémaphore de l'Ile-Rousse on a enregistré un vent soufflant en moyenne à 118/120 km/h avec des rafales à 140 km/h.

Les pompiers sont intervenus à plusieurs reprises pour des incidents mineurs liés à la situation.

Malgré ces rafales de vent, le temps était relativement doux pour la saison.

A l'aéroport Calvi-Balagne, hier, lundi, le trafic a été réduit au plus strict minimum et aujourd'hui, ce sont tous les vols au programme, tant à l'arrivée qu'au départ qui ont été annulés.

Au port de commerce de l'Ile-Rousse le trafic a lui aussi été perturbé.