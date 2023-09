Des capteurs installés au fond des lacs de Melu et Capitellu pour mesurer l’impact du changement climatique

La quiétude des lacs de Melu et Capitellu s’est vue troublée durant quelques heures les 5 et 6 septembre à l’occasion d’une opération scientifique d’envergure menée par l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC). « Nous sommes engagés dans un groupement national de lacs sentinelles qui a pour but d’étudier l’impact du changement climatique et qui rassemble des gestionnaires et des chercheurs dans les Alpes et en Corse. L’idée c’est d’avoir des protocoles standardisés et communs pour que nous ayons des données comparables entre nos espaces naturels. Durant deux jours, des capteurs de températures et d’oxygène dissous ont ainsi été placés dans les lacs de Melu et Capitellu », dévoile Pierre-Jean Albertini, conservateur de la réserve naturelle du massif du Monte Ritondu pour l’OEC et responsable du programme d’études des lacs de montagne corse, en relevant que « ces deux paramètres influent sur l’ensemble de la vie d’un lac ».



Installés grâce à la collaboration de 10 plongeurs des Services d’Incendie et de Secours (SIS) de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, ces capteurs permettront de récolter des données qui seront ensuite analysées annuellement par l’OEC pour fournir un état des lieux. Elles seront également mises à disposition des scientifiques et des partenaires de l’office, dont le laboratoire d’hydrobiologie de l’Université de Corte afin d’engager des études complémentaires sur d’autres paramètres. « À un niveau plus large, ces données seront bancarisées au niveau national dans l’initiative lacs sentinelles, ce qui nous permettra d’avoir une analyse sur une échelle plus grande que la Corse et de voir où se situent nos lacs en termes d’état écologique comparé à des lacs de l’arc alpin ou pyrénéen », ajoute Pierre-Jean Albertini en précisant : « Pour avoir une analyse rigoureuse, scientifique et fiable vis-à-vis du changement climatique, il nous faut une donnée suffisamment importante. Sur la température d’un lac, pour lisser les épiphénomènes, les canicules ponctuelles ou les coups de froid, il nous faudrait au moins une dizaine d’années de données pour pouvoir dégager les premières tendances ».