Dérive mafieuse : Une session spéciale de l’Assemblée de Corse à l’automne

Le refus de la lâcheté

Jean-Baptiste Arena rappelle qu’en septembre 2019, suite à « l'assassinat politico-mafieux de Massimu Susini, jeune patriote et militant de Core In Fronte, des centaines de personnes réunies à l'Università di Corti avaient appelé à rejeter ce que, pour notre part, nous avons toujours dénoncé : les groupes mafieux qui se permettent de tuer et faire la loi. Comme à l'accoutumée, particulièrement lorsqu'il s'agit de patriotes, la police et la justice françaises se montrent inefficaces. Et pour cause... ». Il remarque qu’à ce jour, malgré la commande d'un rapport de la JIRS (Juridiction InterRégionale Spécialisée) sur la potentielle existence d'un système mafieux en Corse, « aucune initiative n'est concrètement intervenue pour confirmer un engagement clair contre ce danger qui s'attaque aux racines mêmes de nos valeurs culturelles, sociales et humaines ». Martelant la position invariablement défendue par Core in Fronte : « Parce que nous refusons la démission, la lâcheté comme la complaisance, parce que nous en avons payé le prix fort par les assassinats et les tentatives d'assassinats de nos militants, parce que notre vision des intérêts collectifs du Peuple Corse ne saurait être détournée et confisquée par quelques-uns », il interpelle l’Exécutif corse : « Quand comptez-vous organiser une session spéciale sur le système mafieux en Corse ? Quelles nouvelles mesures et initiatives entendez-vous prendre sur ce sujet eu égard à vos compétences ? ». Et conclut : « J’aurais pu poser cette question à la première personne du pluriel parce qu’elle nous concerne tous et toutes. Et nous serons demain à vos côtés, Mr le Président ».



Une session à l’automne

D’emblée, le président de l’Exécutif révèle qu’il s’est entretenu, la veille, avec les présidents des groupes politiques pour apporter une réponse claire et collective aux interrogations de la société corse et des deux collectifs qui se sont constitués pour dénoncer les dérives mafieuses - Maffia no et Massimu Susini. « Une réponse qui ne soit pas portée seulement par quelques uns mais par l’ensemble de notre institution et de la société corse », précise-t-il, lui aussi. Avant de réaffirmer clairement : « J’ai toujours été extrêmement clair dans mes propos et dans mes actes pour dénoncer toutes les formes de dérives, de pressions, tous les risques réalisés ou simplement potentiels de dérives ou d’emprise mafieuse sur la société corse. Cet engagement, qui est le mien, est partagé par l’immense majorité des Corses, et je ne doute pas que nous réussirons ensemble à apporter des réponses fortes ». Concernant la session spéciale de l’Assemblée de Corse consacrée à ce sujet, il revient sur le long travail de préparation qui a été effectué pendant plusieurs mois et les auditions menées par la conférence des présidents lors de la mandature précédente, qui ont permis d’entendre nombre d’élus, de maires, les représentants des collectifs, des associations de défense de l’environnement, des chambres consulaires, la ligue des droits de l’homme, les instances consultatives de la collectivité de Corse... Et dénonce au passage le refus explicite de l’Etat et de ses représentants de participer à ce cycle d’auditions. « Nous avons eu des réponses négatives du préfet Robine, du procureur général et du président de la Cour d’appel de Bastia, du commandant de gendarmerie de Corse, du directeur régional de la police judiciaire et de la directrice départementale de la Sécurité publique. Les organes administratifs, judiciaires et policiers au service d’enquête ont, d’un commun accord, refusé de participer. Il nous appartiendra de décider ensemble si nous tenons la session malgré cette carence avérée et assumée de l’Etat qui exerce les pouvoirs régaliens qui ont directement à voir avec la lutte contre la criminalité organisée et les dérives mafieuses ».