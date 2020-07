Démissions du gouvernement : Jean Castex remplace Édouard Philippe à Matignon

Après des longues semaines de consultations ce vendredi matin le président de la République et le Premier Ministre ont pris la décision commune de mettre fin aux fonctions d’Edouard Philippe et de démissionner l'ensemble du gouvernement.



La décision, rendue publique par communiqué, prend effet quasi-immédiatement. En fin de matinée de ce 3 juillet Emmanuel Macron a déjà nommé le nouveau locataire de Matignon, Jean Castex qui a été chargé de former un nouveau gouvernement.



Ce haut fonctionnaire de 54 ans, énarque et conseiller à la Cour des comptes, à déjà oeuvré à la Santé auprès de Xavier Bertrand ainsi qu'à l'Elysée comme conseiller auprès de Nicolas Sarkozy.