Délits financiers au SC Bastia : l'ancien président mis en examen

Contacté par l'AFP, le parquet de Bastia n'a fait aucun commentaire.

Cet ancien dirigeant a été mis en examen mi-décembre pour "escroquerie, banqueroute et abus de biens sociaux", ont précisé à l'AFP une source proche du dossier et son avocat Me Julien Pinelli.

"Il conteste formellement" les faits qui lui sont reprochés, a précisé à l'AFP Me Pinelli, ajoutant qu'aucun contrôle judiciaire ne lui a été imposé "à ce stade".

En février 2019, un expert-comptable et un commissaire aux comptes avaient déjà été mis en examen notamment pour "participation à une association de malfaiteurs", dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour escroquerie, banqueroute et abus de biens sociaux. Ils avaient été placés sous contrôle judiciaire.

Des perquisitions menées entre avril et juin 2018 avaient permis d'établir "que les règles et principes de comptabilité n'avaient pas été respectées", avait alors indiqué le parquet de Bastia.

Les locaux de la Ligue de football professionnel et de la Fédération française de football avaient également été perquisitionnés en juin 2019 pour cette affaire.

Puis en février 2020, des fonctionnaires des impôts avaient été placés en garde à vue pour tenter de comprendre pourquoi le club avait pu bénéficier d'aménagement d'impôts pendant des années et s'il y avait eu un "soutien abusif" des services fiscaux, avaient indiqué à l'AFP des sources proches du dossier.

La SASP Sporting Club Bastia, ancien gestionnaire du club, avait été placé en liquidation judiciaire le 5 septembre 2017.

Le club corse affichait alors une dette de 21 millions d’euros à l'issue de la saison 2016-2017, où il avait évolué en Ligue 1.

Le dossier de liquidation judiciaire a été dépaysé vers le tribunal de commerce de Lyon en avril 2020 car le président du tribunal de commerce de Bastia est le frère de l'un des dirigeants du club à l'époque de sa mise en liquidation.