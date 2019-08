Défait 2-6 : le cauchemar du FCBB face au Puy

Et dans cette rencontre, le FCBB y entrait de plein pied dès la 1ère minute de jeu avec une incursion sur la gauche d’Odzoumo dans la surface de réparation. Son tir trouvait le poteau gauche du gardien ponot, L’Hostis.

Les joueurs de Jean-André Ottaviani ne desserraient pas l’étreinte et sur un raid solitaire de Ouadah, un défenseur contrait le ballon. Récupéré par Grimaldi, le capitaine bastiais tentait sa chance mais le ballon était contré en corner par la défense du Puy (6ème). Sur le corner vicieux de Grimaldi, L’Hostis devait claquer le ballon en corner.



A la 10ème Grimaldi obtenait un coup-franc à l’entrée de la surface de réparation. Le bolide du capitaine bastiais était boxé par L’hostis.

Le jeu se stabilisait par la suite et les visiteurs posaient même quelques banderilles comme sur ce corner à la 19ème minute. Les Ponots s’enhardissaient et ouvraient le score 1 minute plus tard. Sur un centre de Chergui de la droite, le gardien corse Milosavljevic s’emparait du ballon dans les airs mais le relâchait. En embuscade Patrao glissait alors le ballon dans les filets. 0 – 1 (20ème).

KO, les Corses avaient du mal à poser le jeu et encaissaient un 2ème but 7 minutes plus tard. Fleury à 30 m des buts adressait un véritable missile dans la lucarne de Milosavljevic : 0 – 2 (27ème).

Les Ponots étaient maitres du terrain et obtenaient un corner à la 33ème. Sur le coup de pied de coin de Dufau de la droite, magnifique reprise de volée d’Ichane des 25 m. Clément en embuscade devançait Milosavljevic et marquait le 3ème but (34ème) .

Les locaux réagissaient enfin et suite à un « une-deux » Penneteau-Ouada, ce dernier réduisait le score : 1 – 3 à la 36ème .

Ouadah qui à la 43ème minute se heurtait à L’hostis alors qu’il avait le 2ème but au bout de ses crampons.

1 – 3 c’était le score à la mi-temps.





Et nouveau coup sur la tête pour les Borgais dès la reprise. Sur un contre des ponots, Cros et Ouadah se gênaient. Patrao récupérait le ballon et adressait un petit lob à Milosavljevic. 1 – 4 (46ème).

Les joueurs du président Emmanuelli n’abdiquaient pas et à la 57ème obtenaient un penalty pour une faute de Clement sur Ouadah qui s’était infiltré dans la surface de réparation visiteuse. J.-F. Grimaldi le tirait en force et permettait au FCBB de recoller 2 – 4.

Mais les Corses perdaient dans la foulée leur entraineur à la 61ème , exclu par l’arbitre pour contestation. Comble de malheur, Patrao marquait son 3ème but, une minute plus tard à la suite d'un tir de Fleury détourné par Milosavljevic ; bien placé le buteur ponot ne se posait pas de question. 2 – 5 (62ème)

La fin de la rencontre était cauchemardesque pour le FCBB qui perdait son capitaine Grimaldi exclu pour contestation également.

A 10 contre 11, c’était mission impossible pour les joueurs du FCBB qui persistaient dans leurs bonnes intentions mais leurs actions manquaient de percussion.

Les Corses dominateurs en fin de match mais malheureux encore une fois à la 83ème avec ce tir de Ouadah sur le montant droit de L’hostis.

Et ce sont les ponots qui clôturaient le score sur un contre de Bennekrouf à la 89ème.

Défaite 2 – 6. Un match à vite oublier pour le FCBB qui devra rebondir vendredi prochain à Boulogne.





Réaction

J.-A. Ottaviani

«C’était un match tordu. On peut marquer dès la 1ere minute et on se prend un but sur une faute de main de notre gardien. On se crée des occasions mais on manque de réalisme et en contre on se fait punir. Il faut prendre ça comme un accident, en tirer les conclusions, gommer les erreurs. On a été trop attentistes ».



Feuille de match

FC Bastia Borgo 2 - 6 Le Puy F 43A (1-3)

Complexe sportif de Borgo

Pelouse synthétique en bon état

Beau temps

Spectateurs : environ 800 spectateurs





Arbitre centre : Abdelatif Kherradji

Arbitre assistant 1 : Jean-Philippe Di Francesco

Arbitre assistant 2 : Vianney Rozand



Buts : Patrao (20ème – 46ème – 62ème) – Fleury (27ème) - Clément (34ème) - Bennekrouf (89ème) pour Le Puy -

Ouadah (36ème) – Grimaldi (58ème sp) pour le FCBB.





Avertissements : Penneteau (17ème) – Diarrassouba (66ème) - Combarel (entraineur adjoint 71ème) pour le FCBB

Elie (23ème pour Le Puy) – Ouadoudi (56ème) – Sall (70ème)



Exclusions : JA Ottaviani (61ème) – Grimaldi (72ème)



FCBB

Milosavljevic – Durimel – Hamdi – Traore (Diarrassouba 46ème) – Ouadah – Doumbia – Cropanese – Grimaldi (c) – Odzoumo (Foulon 43ème) – Cros – Penneteau.

Entr. : Jean-André Ottaviani





Le Puy

L'Hostis – Elie – Clement – Ichane – Bouguerra (c) (Ouadoudi 52ème) – Chergui – Patrao (Bennekrouf 81ème) – Sall (Hsissane 74ème) – Fleury – Dufau – Van Dam.

Entr. : Roland Viera